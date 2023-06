sopralluogo Villa Costa

Palermo, sopralluogo a Villa Costa della Terza commissione consiliare

Sopralluogo della terza commissione presso Villa Costa, al fine di affrontare il grave stato di degrado in cui versa l'immobile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2023 - 16:32:26 Letto 785 volte

"Oggi si è tenuto un sopralluogo della terza commissione presso Villa Costa, con la presenza dell'assessore al Verde Urbano e al Patrimonio Andrea Mineo, degli uffici Verde/Vivibilità e Patrimonio, al fine di affrontare il grave stato di degrado in cui versa l'immobile.

Mineo ha informato la commissione che, subito dopo l'approvazione del bilancio 23/25, l'amministrazione pubblicherà un avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in concessione dell'immobile, con l'obiettivo di recuperarlo e trasformarlo in uno spazio accogliente e dinamico, dove le persone possano incontrarsi, condividere idee e partecipare a varie attività sociali, culturali, ricreative.

L'Assessore Mineo e gli uffici, inoltre, hanno informato la commissione di alcune opere già progettate e finanziate con fondi del React-Eu, ossia, la realizzazione di un moderno sistema di irrigazione automatizzato per garantire la cura delle aree verdi circostanti. La collocazione di cestini e di arredi, al fine di rendere l'ambiente esterno più confortevole e invitante.

In aggiunta, verranno installati giochi per il fitness, promuovendo così uno stile di vita sano e attivo. La commissione ha mostrato apprezzamento a tali iniziative, che mirano a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità, offrendo spazi dedicati alla cultura, all'intrattenimento e alla socializzazione.

La commissione, seguirà attentamente gli sviluppi di questo progetto, affinché le risorse allocate siano utilizzate in modo efficace e che le priorità della comunità e delle 5000 persone che con una petizione da anni siano prese in considerazione."

Nota congiunta dei consiglieri comunali Alessandro Anello, Massimo Giaconia, Ninni Abbate, Concetta Amella e Katia Meli.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!