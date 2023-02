scuola Nunzio Mantegna

Palermo, torna agibile la palestra della scuola Nunzio Mantegna di Boccadifalco

''Oggi i nostri bambini sono tornati a fare sport'', dice il consigliere di Lavoriamo per Palermo, Ninni Abbate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2023 - 14:18:25 Letto 755 volte

«Dopo i lavori di manutenzione del pavimento e la messa in sicurezza degli spazi, torna agibile la palestra della scuola elementare "Nunzio Mantegna" di Boccadifalco. Oggi i nostri bambini sono tornati a fare sport. Ringrazio la dirigente scolastica e il corpo docente, il presidente del Consiglio d’istituto, il consigliere di Circoscrizione Nino Minnone, la ditta che ha eseguito i lavori e, soprattutto, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per il sostegno. Adesso siamo pronti per programmare gli altri interventi nel territorio».



Lo scrive in una nota stampa il consigliere di Lavoriamo per Palermo, Ninni Abbate.

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!