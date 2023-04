residenza Petralia Soprana

Petralia Soprana, contributo di 5 mila euro per chi vi si trasferisce

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile, al netto di IVA fino ad un massimo di 5000 euro.

Un contributo di 5 mila euro per chi si trasferisce a Petralia Soprana. L’avviso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso nasce dalla disponibilità economica relativa alle somme rimanenti dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l’annualità 2021.

Le somme non spese sono state quindi destinate, come previsto dal bando, alla “concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5 mila euro a beneficiario”.

Possono fare richiesta tutte le persone fisiche o nuclei familiari che decidono di trasferire la residenza da altri Comuni nel territorio del comune di Petralia Soprana. Il contributo viene riconosciuto per acquisto di un immobile o per adeguamenti di impianti in un immobile di proprietà ubicato nel territorio di Petralia Soprana in cui sarà trasferita la residenza. Nello specifico, il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile, al netto di IVA fino ad un massimo di 5000 euro. La richiesta va presentata al Comune entro il 10 maggio prossimo. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico o visitare il sito del Comune.

