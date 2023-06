pnrr

Pnrr, Governo a Commissione Ue: ''Controlli adeguati, non modificano quanto già concordato''

Il governo condivide il fatto che il Recovery necessita di un quadro di controlli. Sulla limitazione dei controlli della Corte dei Conti: magistrati concordano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2023 - 00:01:00 Letto 691 volte

"Le norme proposte dal Governo (approvate dalla Commissione nel Dl Pubblica Amministrazione), non modificano quanto già concordato con la Commissione Ue, e non intervengono su quanto previsto dal Dl 77 del maggio 2021". Lo sottolinea in una nota P.Chigi, replicando in otto punti alle osservazioni Ue sulle norme riguardanti la Corte dei conti e i controlli sul Pnrr.

Il governo condivide il fatto che il Recovery necessita di un quadro di controlli. Sulla limitazione dei controlli della Corte dei Conti: magistrati concordano.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!