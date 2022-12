Polo Pediatrico

Polo Pediatrico a Palermo, Lagalla: ''Un'occasione da non perdere''

''Un'occasione da non perdere per dare alla città di Palermo una struttura sanitaria di eccellenza'', ha dichiarato Lagalla.

«Plaudo all’azione del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo per aver tempestivamente raccolto l’appello per il completamento e lo sviluppo del progetto relativo all’istituzione del Polo pediatrico Palermo. Un’occasione da non perdere per dare alla città una struttura sanitaria di eccellenza».

Lo ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla.

