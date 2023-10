molo trapezoidale

Porto di Palermo, Figuccia: ''Molo trapezoidale ottimo volano di sviluppo per il nostro turismo''

''Grazie anche a questa infrastruttura, possiamo puntare anche su turisti altospendenti, che si lasceranno conquistare, perché no, dalla nostra enogastronomia e dai nostri migliori ristoranti'', sottolinea l'assessore Sabrina Figuccia.

13/10/2023

“L’inaugurazione di oggi del molo trapezoidale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rappresenta un ottimo volano di sviluppo per un tipo di turismo di alto livello, proiettando ancora di più Palermo nel circuito internazionale del settore”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Palermo.

“Oltre al presidente Mattarella, è importante anche la vicinanza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che da sempre ha dimostrato tutta la sua attenzione per la nostra città. Sappiamo bene come il turismo sia una delle voci più importanti della nostra economia, e il pieno recupero del numero dei visitatori a Palermo in questo ultimo anno, dopo il terribile periodo della pandemia, lo dimostra chiaramente.

Adesso, grazie anche a questa infrastruttura, possiamo puntare anche su turisti altospendenti, che si lasceranno conquistare, perché no, dalla nostra enogastronomia e dai nostri migliori ristoranti. Insomma, investire sulle infrastrutture cittadine significa investire su Palermo e sulla nostra economia, una delle linee guida più importanti dell’amministrazione Lagalla”.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

