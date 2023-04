monitoraggio veicoli Amat

Presentato sistema di monitoraggio dei veicoli Amat. Lagalla: ''Processi di progressiva informatizzazione e automazione di Palermo''

╚ stato presentato oggi a Palazzo delle Aquile il nuovo sistema di monitoraggio automatico dei veicoli che copre oltre 280 degli autobus a disposizione di AMAT che parte oggi in esercizio con un periodo sperimentale di tre settimane.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/04/2023 - 16:09:01 Letto 715 volte

Un sistema che rivoluzionerà la gestione del trasporto pubblico a Palermo e offrirà a cittadini e turisti la possibilità di conoscere in tempo reale gli spostamenti di ogni singolo mezzo dell’AMAT.

È stato presentato oggi a Palazzo delle Aquile il nuovo sistema di monitoraggio automatico dei veicoli che copre oltre 280 degli autobus a disposizione di AMAT che parte oggi in esercizio con un periodo sperimentale di tre settimane. La nuova piattaforma nasce nell’ambito del progetto “Realizzazione infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus” finanziato con i fondi del programma PON METRO Città di Palermo 14-20.

Grazie alla collaborazione tra le società partecipate del Comune AMAT e SISPI, utilizzando le più moderne tecnologie, anche a Palermo si realizza un controllo puntuale di diverse grandezze relative ai veicoli in movimento (quali posizione, percorso, velocità). I dati rilevati confluiscono istantaneamente sulla piattaforma di controllo dell’AMAT che permetterà ai cittadini di conoscere in tempo reale l’ora di arrivo dell’autobus su alcune paline già installate nelle principali fermate.

L’utente potrà conoscere gli spostamenti dei mezzi AMAT grazie alla nuova app “Muoversi a Palermo" che, oltre al monitoraggio del singolo autobus, permette all’utente di pianificare percorsi complessi che possono integrare anche tram e treni cittadini. Per la rappresentazione e memorizzazione delle informazioni, la piattaforma adotta il formato standard “Google Transit Feed Specification”, consentendo così una facile integrazione con le più note applicazioni di mobilità quali Google Maps o Mappe di Apple.

La app “Muoversi a Palermo" sarà disponibile gratuitamente per l’utenza dal prossimo 10 maggio sugli store Apple ed Android.



“Il nuovo sistema di monitoraggio dei mezzi AMAT è il primo passo verso una duplice direzione – afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - La prima è quella di mettere testa e volontà nel processo di trasformazione ed efficientamento nell’AMAT in un quadro di ritrovata e ricercata armonia finanziaria. La seconda è quella di presentare i primi risultati dell’impegno di SISPI nell’ambito dei processi di progressiva informatizzazione e automazione della città, orientati alla prospettiva della smart city, ovvero quella città intelligente a misura dei servizi per il cittadino e i turisti”.



“Con questo sistema miglioriamo la funzionalità del servizio trasporti – spiega l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta –. Adesso avremo dei dati che “circolano” per la città che restituiranno informazioni, in particolare, sulla domanda di servizio. Il monitoraggio sarà un sensore costante distribuito in tutta la città, un vero aspetto innovativo per AMAT”.



“Questo è uno dei grandi tasselli dell’innovazione che presentiamo – sostiene l’assessore all’Innovazione Antonella Tirrito –. Si tratta di un esempio di tecnologia che dà risposte ai cittadini. Guardiamo ai palermitani, ma anche ai turisti e questo rende ancora più grande questa sfida”.



“La digitalizzazione è un aspetto che permette da un lato di migliorare i servizi al cittadino, nell’ottica di una mobilità che deve essere a disposizione di tutti – afferma il presidente dell’AMAT Giuseppe Mistretta -. È chiaro, inoltre, che la digitalizzazione debba rappresentare una risorsa importante per l’azienda che dovrà utilizzare al meglio i dati che riceverà dal monitoraggio per adeguare il servizio alla domanda”.



“La digitalizzazione può sopperire ai gap esistenti in città e la SISPI vuole essere un attore che progetta insieme all’amministrazione e – afferma il presidente della SISPI Giovanna Gaballo - questa operazione dimostra anche quanto sia importante instaurare collaborazioni con le altre società del Comune come AMAT”.

(Nella foto da sinistra: il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta, la vicepresidente di Amat Alessandra Sinatra, il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta, la presidente di Sispi Giovanna Gaballo, il consulente del sindaco sui temi dell'innovazione il professore Giuseppe Lo Re, l'assessore all'Innovazione Antonella Tirrito e il direttore della Sispi, Salvatore Morreale)

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!