Raccolta Differenziata porta a porta a Palermo, ad oggi sono state servite 2.490 utenze di cui 2.200 sono domestiche

La media giornaliera delle utenze intercettate presso le abitazioni domestiche o presso le attività commerciali degli esercenti, variano dalle 35 alle 50 utenze.

Continuano come da cronoprogramma, da parte della ditta SEDEN SRL, le attività di distribuzione delle attrezzature (KIT mastelli / carrellati) nei quartieri dove, come da progetto interamente finanziato con fondi europei Pon Metro React/Eu, prenderà avvio, gradualmente, ad anno nuovo, la Raccolta Differenziata porta a porta. Dopo essere intervenuti all’interno del quartiere 21 (Zona Tommaso Natale e Sferracavallo), gli operatori della ditta stanno procedendo alla consegna delle attrezzature (sia per le utenze domestiche che non domestiche) nella seconda zona individuata dal progetto e cioè nel quartiere 22 (Partanna Mondello).

La distribuzione a domicilio sta abbracciando tutte le categorie di utenza con la consegna di Kit domestici a mastelli (per abitazioni singole o bifamiliari), Kit condominiali (da 3 a 8 famiglie) e Kit per Utenze non domestiche (UND food e no Food).

In fase di consegna tramite un'APP le attrezzature vengono associate al codice fiscale dell’Utente.

Ad oggi sono state servite complessivamente 2.490 utenze di cui 2.200 sono domestiche.

Si ricorda sempre ai cittadini ricadenti nei quartieri di: Tommaso Natale e Sferracavallo, Partanna Mondello, Arenella Vergine Maria , Montepellegrino, Borgonuovo – San Giovanni Apostolo, Resuttana – San Lorenzo (per la parte non ancora servita dal porta a porta) che durante le consegne a domicilio, viene lasciato ai soli utenti non trovati al proprio indirizzo ed ai quali, quindi, non è stato possibile consegnare il kit, un volantino che si allega in copia. Nel volantino sono riportati i contatti mail (KITpalermo@sedensrl.it;) e telefonici (378.3028102 , segreteria digitale). Si invitano gli Amministratori dei condomini siti nelle zone interessate dalla distribuzione, ad inoltrare i propri riferimenti ai contatti presenti nel volantino allegato così da poter organizzare la consegna dei kit su appuntamento.

Sul sito della RAP è stata dedicata una sezione dove il cittadino costantemente potrà essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna.

CRONOPROGRAMMA E ORDINE DI DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE SUL TERRITORIO INTERESSATO IN BASE ALLA SEGUENTE CALENDARIZZAZIONE

zona Tommaso Natale - Sferracavallo (q. 21) - ( quasi ultimata) zona Partanna Mondello (q. 22) ( in corso) zona Arenella – Vergine Maria (q. 25) zona Montepellegrino (q. 24) zona Borgonuovo (q. 18) zona Cruillas – San Giovanni Apostolo (q. 19) zona Resuttana – San Lorenzo (q. 20) ( per la parte non ancora servita dal porta a porta) zona Pallavicino - ZEN (q. 23)



FRONT OFFICE

È attivo dal giorno 02/10/2023 un front-office in via Calcante, al civico 14, per il ritiro dei kit da parte delle utenze che non risultano raggiungibili, presso il proprio domicilio o condominio, durante la prima distribuzione con tale attività preliminare.

