Raccolta differenziata porta a porta a Palermo, da lunedì 2 ottobre sarà aperto un front office per il ritiro diretto dei Kit

A supporto dei cittadini residenti nei quartieri coinvolti, da lunedì 2 ottobre in via Calcante 14 sarà aperto un front office per il ritiro diretto dei Kit.

Pubblicata il: 29/09/2023

A cura della ditta Seden srl, nei quartieri dove sarà estesa la raccolta differenziata "porta a porta" sono state già avviate le prime distribuzioni dei Kit / carrellati alle utenze domestiche e non domestiche che saranno gradualmente coinvolte, dal prossimo anno, dalla RD.

Per supportare e agevolare meglio le utenze interessate da questa attività di distribuzione, relativa al ritiro dei Kit, sarà aperto da lunedì prossimo 2 ottobre, un front office, in via Calcante 14; dedicato alle sole utenze domestiche con singola abitazione e/o doppia, per ritirare loro stessi il proprio Kit domestico composto da n. 4 mastelli da 30 lt.

Il front – office sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.

Per il ritiro delle attrezzature funzionali alla raccolta differenziata, le utenze domestiche esclusivamente ricadenti nei quartieri: Tommaso Natale e Sferracavallo, Partanna Mondello, Arenella Vergine Maria , Montepellegrino, Borgonuovo – San Giovanni Apostolo, Resuttana – San Lorenzo ( non ancora servita dal porta a porta) dovranno essere munite di documento di identità.

Per la consegna dei kit domestici condominiali, non ritirabili al front-office in quanto composti da contenitori carrelati a due ruote, gli Amministratori dei condomini da 9 a 60 famiglie ed oltre, ricadenti nelle zone interessate dalla distribuzione, potranno utilizzare i seguenti contatti per organizzare la consegna delle attrezzature.

commerciale@sedensrl.it

info@sedensrl.it

Tel. 335/7808293 - 347/4499795

Si ricordano a seguire gli 8 quartieri interessati alla distribuzione secondo l’ordine di consegna calendarizzato dalla ditta aggiudicatrice del servizio

1° zona Tommaso Natale - Sferracavallo (quartiere 21)

2° zona Partanna Mondello (quartiere 22)

3° zona Arenella – Vergine Maria (quartiere 25)

4° zona Montepellegrino (quartiere 24)

5° zona Borgonuovo (quartiere 18)

6° zona Cruillas – San Giovanni Apostolo (quartiere 19)

7° zona Resuttana – San Lorenzo (quartiere 20) non ancora servita da PAP

8° zona Pallavicino (quartiere 23)

Fonte: Rap

Fonte Immagine: Rap

