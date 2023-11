centrale di climatizzazione

Ragioneria generale di via Roma: conclusa la movimentazione della nuova centrale di climatizzazione

Conclusi i lavori di movimentazione della nuova centrale di climatizzazione della Ragioneria generale in via Roma.

17/11/2023

AMG Energia ha concluso, in netto anticipo rispetto a quanto previsto, i lavori di movimentazione e posizionamento delle macchine della nuova centrale di climatizzazione degli uffici della Ragioneria generale del Comune in via Roma.

L’intervento per collocare le nuove macchine sulla copertura dell’edificio è stato eseguito con l’ausilio di una piattaforma aerea, posizionata nel tratto di via Roma compreso tra i civici 225 e 241, e ha richiesto la limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, con istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri. I lavori sono stati definiti in tempi ridotti rispetto alla fascia oraria prevista nell’ordinanza dell’ufficio Mobilità del Comune e la circolazione è già tornata alla normalità.

Gli operatori di AMG Energia proseguiranno adesso le attività, che non hanno alcun impatto esterno, per il collegamento delle nuove macchine alle tubazioni esistenti e per l’attivazione dell’impianto per la stagione invernale.

