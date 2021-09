Ridere aiuta a guarire

''Ridendo Ridendo viaggiamo verso il Ben-Essere'', a Palermo il corso di Yoga della risata

Le Suore Domenicane del S. Cuore di Gesù, hanno organizzato un corso di Yoga della risata, dal titolo ''Ridendo Ridendo viaggiamo verso il Ben-Essere'' condotto da Kika Genova, coach della risata.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 29/09/2021 - 09:48:02 Letto 687 volte

Una giornata all’insegna del buonumore. Questi tempi difficili che stiamo vivendo dove regna la paura per il Covid, per le guerre, e dove la società ha perso la voglia di ridere dando spazio alla depressione, allo stress e all’ansia, le Suore Domenicane del S. Cuore di Gesù, hanno avuto l’idea di organizzare per i genitori e i docenti del proprio Istituto Maria SS del Rosario, un corso di Yoga della risata, dal titolo “Ridendo Ridendo viaggiamo verso il Ben-Essere” condotto da Kika Genova, coach della risata.

“L’iniziativa che è stata vincente, abbiamo pensato di aprirla anche al pubblico. Un modo per tenere alto lo spirito, - spiega Suor Rosa Maria - imparando a gestire ogni situazione senza perdere la concentrazione e la pazienza soprattutto quando s’incontrano delle sfide da affrontare nella vita. Per non parlare del rapporto interpersonale che, grazie al sorriso, migliora e distende l’ambiente. Soprattutto in ambito lavorativo, infatti, noi suore domenicane che operiamo anche nel mondo della scuola da circa novantasette anni, abbiamo constatato che il buonumore salda il rapporto tra colleghi, favorendo il lavoro di gruppo e il rapporto con gli alunni”.

Ridere aiuta a guarire! Lo sosteneva già Ippocrate, il padre della medicina antica. Praticamente una sana risata equivale a un antidepressivo, ma senza controindicazioni. Ridere rilascia endorfine, gli ormoni della felicità, e questo ha un influsso benefico sulla gestione di ansia, stress, e sul livello di autostima. Lo hanno dimostrato diversi studi, fra cui quello della Mayo Foundation for Medical Education and Research, che ha registrato il drastico calo degli ormoni dello stress nei soggetti monitorati durante le risate. Effettivamente, una risata migliora la circolazione del sangue, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e tiene il cervello in allenamento. In pratica ridere aumenta la pressione sanguigna aiutando a prevenire le malattie cardiovascolari e a restare giovani. Inoltre, diversi studi mostrano come il riso aumenti gli scambi polmonari abbassando il livello dei grassi nel sangue, riducendo il colesterolo. Non solo, il buonumore dissipa le ombre in un baleno e aumenta l’autostima. Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico, entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetizzandolo e convincendo che il dolore non ci sia, come sosteneva Patch Adams, il padre della clown terapia, che fonda un metodo terapeutico basato sull’umorismo e il divertimento come supporti alla guarigione fisica e psichica del paziente. Una vera e propria cura collaterale che entra, tra giochi e scherzi da clown, in diversi reparti, da quelli pediatrici a quelli geriatrici.

Fra i primi a occuparsi della terapia del sorriso vi fu il professore William Fry, della Standford University, che negli anni Settanta approfondì i processi fisiologici del riso misurando gli effetti sul battito cardiaco e sulla circolazione arteriosa. Lo scienziato arrivò addirittura a quantificare la dose giornaliera per stare meglio. Cento risate al giorno per avere lo stesso effetto tonificante di dieci minuti di vogatore; mentre i suoi colleghi dell’American College of Cardiology hanno individuato in dieci, quindici minuti al giorno per la salute psicofisica.

“Grazie alla pratica dello Yoga della Risata, - dice il coach Kika Genova - la terapia diventa esercizio e tecnica che chiunque può seguire. L’idea nasce dal dottore indiano Madan Kataria, che negli anni Novanta sperimenta i benefici della risata su se stesso, dopo esser rimasto bloccato a letto per una malattia. La pratica combina esercizi respiratori dello yoga con il riso indotto. Niente barzellette o scherzi da clown. In questa disciplina la risata è volutamente forzata, fragorosa e diaframmatica, ma gli effetti su corpo e cervello sono gli stessi di una spontanea. Diventa dunque un esercizio che aumenta l’ossigeno e l’energia protraendo la risata per diversi minuti, se non ore. E se è vero che la risata è contagiosa, la pratica trae forza proprio dal gruppo. Non a caso sono nati in tutto il mondo, Italia compresa, dei veri e propri club della risata, con dei Counselor, che sono professionisti che stimolano il processo di autorealizzazione mettendo in risalto doti e qualità della persona con cui si entra in relazione. Il gruppo è una cassa risonante che amplifica tale processo trasformativo verso il benessere”.

Le Suore Domenicane del S. Cuore di Gesù, via Gian Filippo Ingrassia, hanno pensato di aprire i corsi di Yoga della Risata, non solo ai genitori e ai docenti, ma anche al pubblico. Il percorso prevede al massimo 20 partecipanti con inizio dal 9 ottobre alle 10,45. Per iscrizione chiamare al 3425173689.

