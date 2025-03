Rivivere la magie del 400° Festino di Santa Rosalia con gli occhi di artisti palermitani: al Cinema Ariston la proiezione del social film

Lunedì 4 novembre il Cinema Ariston di Palermo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per ricordare e rivivere il 400° Festino di Santa Rosalia, evento che ha unito la città in un abbraccio di fede e folklore lo scorso 14 luglio.

A partire dalle 18:30, la serata vedrà la presenza degli artisti che hanno dato vita a questa straordinaria manifestazione, con la partecipazione del direttore creativo del festino Carlos Navarrete di Balich Wonder Studio e del sindaco Roberto Lagalla, che consegnerà una pergamena ricordo in memoria di Maurizio Bologna, attore recentemente scomparso che durante l’ultimo Festino ha interpretato la peste. In rappresentanza del Comune di Palermo, oltre al primo cittadino, ci saranno anche l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella ed il dirigente ufficio Eventi, il dottor Gaspare Simeti. Sarà inoltre presente il presidente del Circolo Unione Benedetto Caffarelli, promotore dell'iniziativa.

Sarà quindi presentato un toccante filmato ed un momento musicale a lui dedicato, con una performance della cantante Ponente, anche lei protagonista dell’ultimo Festino, che canterà “Rusulia supra li munti” accompagnata da Virginia Maiorana alla fisarmonica e Chicco Bologna, figlio di Maurizio, alle percussioni.

Sarà un’occasione unica per rivivere i momenti più intensi e coinvolgenti del Festino attraverso la proiezione di "Il Festino visto dai tuoi occhi", un innovativo social film commissionato dal Circolo Unione di Palermo e patrocinato dal Comune di Palermo. Realizzato da un gruppo di esperti professionisti noti per le loro collaborazioni con programmi come Le Iene e Scherzi a parte, questo film racconta il Festino attraverso gli occhi dei partecipanti, grazie ai video registrati con i loro cellulari. Un vero e proprio omaggio partecipato alle celebrazioni della Santuzza che prende vita e forma grazie ai più esperti tecnici del settore, con gli occhi, appunto, di attori, maestranze e cittadini comuni che hanno omaggiato Santa Rosalia con le loro riprese al cellulare.

La conduzione sarà affidata all’attore ed ex de Le Iene, Cristiano Pasca, che saprà guidare il pubblico in un’atmosfera di celebrazione e ricordo.

Un evento da non perdere, che rende omaggio a una tradizione che rappresenta il cuore pulsante di Palermo e lo fa insieme a chi, artisti e maestranze, ha dato vita alla celebrazione di una manifestazione di grande attrazione per la città di Palermo e a chi, insieme a loro, i palermitani e i turisti accorsi da tutto il mondo per il Festino, l’ha vissuta con gioia e devozione.

