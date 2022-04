Settimana Santa

Settimana Santa, il programma della Cattedrale di Palermo

Dopo due anni di sospensione a causa del Covid-19 ritornano le processioni che caratterizzano la Santa Pasqua a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2022 - 10:19:14 Letto 680 volte

"Dopo due anni di sospensione a causa della crisi pandemica ritornano le processioni che caratterizzano la Santa Pasqua, una festa che richiama valori profondamente radicati.tra i palermitani. La Pasqua assume un forte legame alla rinascita dopo la terribile emergenza sanitaria che ha causato dolore, morte e sofferenza. Ritrovarsi, pur con le dovute precauzioni, insieme nelle strade della città in un cammino di fede per celebrare la Passione e la Resurrezione di Cristo, rafforza la dimensione comunitaria di Palermo. La rinascita, però, non può non passare dal diritto alla pace: così la Pasqua, in un tempo di guerra che sta mietendo vittime e distruggendo il territorio ucraino, diventa occasione di preghiera e di speranza affinché si affermi questo fondamentale diritto", lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Programma delle Celebrazioni della Settimana Santa in Cattedrale:

Martedì Santo 12 Aprile

ore 21:00 - Via Crucis cittadina

Il corteo partirà dai Quattro Canti, chiesa di San Giuseppe dei Teatini, e si concluderà in Cattedrale.

Giovedì Santo 14 Aprile

ore 09:30 S. Messa Crismale

ore 18:00 S. Messa In Cena Domini presieduta dall'Arcivescovo

ore 22:30 Adorazione all’Altare della Reposizione, animata dagli alunni del Seminario Arcivescovile

Venerdì santo 15 Aprile

ore 08:00 Ufficio delle Letture e Lodi - Presiede l’Arcivescovo

ore 18:00 Liturgia della Passione - Presiede l’Arcivescovo

Sabato Santo 16 Aprile

ore 08:00 Ufficio delle Letture e Lodi - Presiede l'Arcivescovo

ore 22:30 Solenne Veglia Pasquale presieduta dall’Arcivescovo

Domenica di Pasqua 17 Aprile

dalle ore 08:45 alle ore 18:00 S. Messe

ore 11:00 S. Messa Pontificale dell’Arcivescovo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!