Sottopasso Piazza XIII Vittime, oggi iniziano le fasi di completamento dei lavori

Oggi iniziano le fasi di completamento dei lavori sull'area del sottopasso di Piazza XIII Vittime.

Oggi, lunedì 16 ottobre 2023, avranno inizio le fasi di completamento dei lavori sull’area del sottopasso di Piazza XIII Vittime, con la sostituzione delle caditoie nella bretella laterale e l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Le attività verranno realizzate dalla ditta Terna Rete Italia S.p.a. per il rinnovo dell’elettrodotto e la sostituzione del cavo interrato.

"L'obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di verificare i lavori che le società esterne realizzano sul territorio cittadino e, come in questo caso, unificare per quanto possibile gli interventi al fine di garantire l’esecuzione delle opere a regola d’arte ed il minor disagio possibile per la collettività". Lo ha dichiarato l'assessore Salvatore Orlando.

