turismo

Studentesse olandesi in città per studiare la cultura palermitana, Figuccia: ''Palermo può diventare un polo turistico internazionale''

''Un incontro che dimostra, ancora una volta, come l'obiettivo di far diventare Palermo un polo turistico attrattivo internazionale sia sempre al centro dell'azione dell'amministrazione Lagalla'', afferma l'Assessore Figuccia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2023 - 11:24:41 Letto 763 volte

«Resteranno in città fino a venerdì prossimo, 26 maggio, alcune studentesse dell’Università di Rotterdam arrivate a Palermo per studiare la nostra cultura, il modello di turismo sostenibile ma soprattutto il nostro enorme patrimonio artistico e architettonico che fa parte del “Percorso Unesco” Un incontro che dimostra, ancora una volta, come l’obiettivo di far diventare Palermo un polo turistico attrattivo internazionale sia sempre al centro dell’azione dell’amministrazione Lagalla». Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Palermo.

«E’ stato un confronto interessante soprattutto perché ha visto protagoniste studentesse olandesi che in questi giorni, oltre ad ammirare i nostri monumenti più rappresentativi, si stanno rendendo conto personalmente come Palermo possa diventare una delle mete da non perdere per i visitatori dei Paesi Bassi, un paese con cui intendiamo stringere rapporti sempre più stretti», conclude l'Assessore.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!