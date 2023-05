turismo pet friendly

Turismo, Figuccia: ''Palermo diventa una città sempre più accogliente per i turisti con al seguito amici a 4 zampe''

All’incontro hanno partecipato alcuni rappresentanti del mondo del turismo ricettivo locale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2023 - 16:13:00 Letto 752 volte

«Promuovere una campagna di sensibilizzazione per incrementare l’arrivo in città di turisti con animali domestici al seguito, organizzare corsi di formazione per il personale delle strutture ricettive, intervenire sulla tassa di soggiorno per prevedere agevolazioni per alcune categorie di utenti: sono questi alcuni dei punti discussi ieri a Palazzo Galletti durante il tavolo tecnico organizzato per stilare il protocollo d’intesa per incentivare il turismo “pet friendly” in città». Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore comunale al turismo, sport e politiche giovanili.

All’incontro hanno partecipato alcuni rappresentanti del mondo del turismo ricettivo locale: Nicola Farruggio (Federalberghi), Marco Mineo (Asshotel), Benedetto Di Fede (Welcome Guest) e Maurizio Giambalvo (Wonderful Italy). Presente all’incontro anche Alessandro Montes (presidente di Acs, associazione cani da salvataggio) con il suo cane Otto, un labrador nero addestrato fin da cucciolo per salvare vite umane in mare, che fa parte delle unità cinofile di salvataggio.

«Montes ha proposto ai rappresentanti di categoria e all'amministrazione l'avvio di una serie di incontri formativi per il settore. L’idea di stilare questo documento è nata dopo che alcuni turisti non vedenti erano stati respinti da una struttura ricettiva palermitana perché con cane-guida al seguito. In un secondo momento, cercheremo di coinvolgere altri interlocutori che a vario titolo fanno parte del settore turistico, come ristoratori, tassisti e l’Amat.

Si è trattato – conclude Figuccia - di un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dall’amministrazione Lagalla di far diventare Palermo una città sempre più attenta alle esigenze di un turismo pet friendly».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!