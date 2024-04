Giornata Senza Plastica

Twinkl Italia e Liberi dalla Plastica lanciano la ''Giornata Senza Plastica'' per la Giornata della Terra 2024

L'obiettivo è informare e sensibilizzare sull'inquinamento da plastica, una delle maggiori minacce per i nostri ecosistemi e la salute del nostro pianeta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2024 - 10:37:53 Letto 834 volte

In occasione della Giornata della Terra 2024, Twinkl Italia, in collaborazione con Liberi dalla Plastica, è orgogliosa di annunciare l'iniziativa "Una Giornata Senza Plastica". Quest'anno, con il tema "Pianeta Vs Plastica", l’obiettivo è informare e sensibilizzare sull'inquinamento da plastica, una delle maggiori minacce per i nostri ecosistemi e la salute del nostro pianeta.

Per partecipare a "Una giornata senza plastica" bisogna scaricare gratuitamente il pacco di attività messo a disposizione sul sito di Twinkl. All'interno si trova un gioco con 45 carte di azioni e oggetti sostenibili e non sostenibili per il pianeta. Ogni carta presenta la rispettiva descrizione. I bambini dovranno decidere se ciò che è rappresentato dalla carta è un'azione sostenibile o nociva per la terra. Successivamente, dovranno provare a immaginare una giornata senza plastica usa e getta e dare spazio alla fantasia, disegnando o scrivendo le loro idee sul foglio messo a disposizione. Le insegnanti caricheranno i risultati sotto forma di video o foto sul form di Twinkl. Tutti i lavori saranno esposti in una mostra virtuale e la classe più votata riceverà un abbonamento annuale a Twinkl e un premio sorpresa. Le informazioni dettagliate sono contenute nel blog.

Questa iniziativa è un tentativo di ridurre l'uso eccessivo della plastica attraverso la sensibilizzazione e l'educazione. "Una Giornata Senza Plastica" intende stimolare un cambiamento nei comportamenti quotidiani, incoraggiando pratiche più sostenibili a livello individuale e collettivo. Inoltre, grazie alle collaborazioni e ai materiali forniti dalle associazioni “Liberi dalla Plastica”, "Plastic Free”, “Marevivo” ed “Eticoscienza” il sito di Twinkl è stato arricchito con una vasta gamma di risorse gratuite e contenuti educativi a tema ecologia per gli insegnanti.

In aggiunta a queste risorse, Twinkl Italia ha coinvolto insegnanti ed educatrici esperte del settore per promuovere la “Giornata Senza Plastica” anche attraverso i canali social. Attraverso i contenuti creati da insegnanti specializzati e numerose risorse gratuite ad hoc per ogni classe, si cerca di incentivare la partecipazione attiva da parte dell’intera comunità educativa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!