Viale Margherita di Savoia, completati i lavori per il nuovo impianto di illuminazione: riapertura al traffico per il fine settimana

Già da sabato e per tutto il fine settimana verrà riaperta al traffico la carreggiata in direzione di piazza Valdesi.

E' stata completata anche la seconda fase dei lavori sull’impianto di illuminazione lungo viale Margherita di Savoia. Già da sabato e per tutto il fine settimana verrà riaperta al traffico la carreggiata in direzione di piazza Valdesi. Lunedì, invece, la stessa carreggiata sarà chiusa per permettere la conclusione delle operazioni di potatura e sarà definitivamente riaperta alla circolazione dei veicoli a metà della prossima settimana.



Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta dichiarano che «la celerità nell’esecuzione dei lavori e la riduzione al massimo dei disagi per gli automobilisti è il frutto di una piena collaborazione tra gli uffici, di una costante presenza della Polizia Municipale e di una elevata competenza della ditta esecutrice dei lavori. Riaprire la carreggiata in direzione Mondello già nel prossimo fine settimana significa consentire di raggiungere la borgata balneare in maniera facile e permette, inoltre, di agevolare il potenziamento delle linee dell’AMAT da e verso Mondello, concordato con il presidente Giuseppe Mistretta. Si ringraziano l’Ing. Margherita Di Lorenzo, coordinatore della progettazione e direttore dei lavori, e il RUP Ing. Roberto Cairone per l’accuratezza della progettazione e della direzione dei lavori che hanno consentito di realizzare un’importante opera celermente e con il minimo dei disagi».

