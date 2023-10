Villa Trabia

Villa Trabia, martedì 24 ottobre chiusura temporanea per manutenzione

Sarà inibito l'accesso all'intero sito a persone, mezzi e cose per tutta la giornata di domani, martedì 24 ottobre,

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2023 - 14:28:19 Letto 831 volte

Per consentire le attività manutentive e le cure colturali all'interno di Villa Trabia, sarà inibito l'accesso all'intero sito a persone, mezzi e cose per tutta la giornata di domani, martedì 24 ottobre, dalle ore 07.00 alle ore 19.30. Sarà fatta eccezione per il personale dipendente.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

