10 campetti dalla Fondazione City Group a Palermo, Sesta Commissione Consiliare: ''Impensabile che l'amministrazione comunale possa estromettere le commissioni di competenza''

''Chiediamo l'immediata convocazione delle commissioni competenti ovvero sport, urbanistica e programmazione insieme alle circoscrizioni onde creare un tavolo di confronto che possa fare chiarezza sulle aree nelle quali realizzare gli interventi, ha dichiarato la Sesta commissione consiliare del comune di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2024 - 12:57:24 Letto 777 volte

"Apprendiamo dalla stampa che sarebbero state individuate potenziali aree nelle quali possano essere realizzati i 10 campetti promessi dalla Fondazione del City Group. Non è pensabile che l'amministrazione comunale possa estromettere le commissioni di competenza rispetto a scelte così importanti per i territori che noi rappresentiamo insieme alle circoscrizioni. Questo modo di procedere rischia infatti di creare false aspettative nei confronti delle comunità e non coinvolgere tutti gli attori protagonisti e rappresentativi del territorio.

Chiediamo pertanto l'immediata convocazione delle commissioni competenti ovvero sport, urbanistica e programmazione insieme alle circoscrizioni onde creare un tavolo di confronto che possa fare chiarezza sulle aree nelle quali realizzare gli interventi." Lo ha dichiarato la Sesta commissione consiliare del comune di Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

