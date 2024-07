Rocco Chinnici

41 anni fa veniva ucciso Rocco Chinnici, il ricordo di Lagalla: ''Per sempre un esempio di lotta per la legalità''

''Verrà ricordato per essere stato uno dei primi grandi innovatori nel contrasto alla criminalità organizzata'', ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2024 - 11:21:09 Letto 871 volte

Oggi Palermo ricorda il sacrificio del giudice Rocco Chinnici, ucciso in un agguato mafioso 41 anni fa insieme al maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi, l’appuntato dei Carabinieri Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Li Sacchi.

"Il giudice Chinnici resterà per sempre un esempio di lotta per la legalità e verrà ricordato per essere stato uno dei primi grandi innovatori nel contrasto alla criminalità organizzata. Al giudice Chinnici, infatti, si deve non soltanto la creazione del pool antimafia, ma anche un nuovo approccio di attacco alle cosche e ai loro patrimoni illegali”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

