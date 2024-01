addizionale Irpef

Addizionale Irpef, Figuccia: ''Aumento sarebbe sbagliato e controproducente, anche perché non supportata da servizi all'altezza''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2024 - 11:40:19 Letto 760 volte

«Ieri, ho deciso di far mancare il mio voto in Consiglio comunale perché, in assenza di una programmazione chiara da parte dell'amministrazione, non ho voluto dare il mio avallo ad una scelta che sembra andare nella direzione di un progressivo aumento delle tasse a danno dei soliti cittadini onesti, che pagano.



Questa scelta, se confermata, sarebbe sbagliata e controproducente, anche perché non supportata da servizi all'altezza della quinta città d'Italia.



La decisione del Consiglio comunale di approvare l’aumento dell’addizionale Irpef, in questo particolare momento di crisi economica, rischia di provocare più danni che benefici anche per il Comune, soprattutto perché i cittadini si chiederanno i motivi per i quali pagare di più quando i servizi resi – raccolta dei rifiuti, manutenzione di strade e marciapiedi, illuminazione pubblica, ecc. – sono sempre più precari e lontani da un livello accettabile.



Come se non bastasse, adesso c’è pure il rischio di aumentare anche la Tari, l’imposta sui rifiuti, dopo la richiesta della Rap di nuovi finanziamenti per la propria sopravvivenza: insomma, le tasse aumentano a dismisura senza che la qualità di servizi migliori».



Lo dichiara Sabrina Figuccia, consigliera comunale della Lega e presidente della Terza Commissione consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

