Alloro in Festa 2024, cambia la viabilità a Palermo: divieto di sosta in via Alloro

Ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare in via Alloro.

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “5° edizione Alloro in Festa - Settembre 2024”, ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare in via Alloro.

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, in via Alloro, nel tratto compreso tra la via Castrofilippo e la via Alessandro Paternostro, dalle ore 20.00 alle ore 23.30, per tutto il mese di settembre 2024.

