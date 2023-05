Alluvione Emilia Romagna

Alluvione Emilia Romagna, Protezione civile Ue offre attrezzature chieste dall'Italia

L'Ue inoltre Ú pronta a fornire ulteriore aiuto se necessario.

L'Italia ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue per richiedere, in particolare, attrezzature per il pompaggio ad alta capacità e l'Ue si è mobilitata per accogliere la richiesta.

La Commissione ha fatto sapere che Bruxelles ha "mobilitato le offerte provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia per aiutare le autorità italiane a far fronte alle forti alluvioni in Emilia-Romagna. L'Ue inoltre é pronta a fornire ulteriore aiuto se necessario".

