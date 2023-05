Alluvione Emilia Romagna, Von der Leyen tra la gente: ''Incredibile quello che siete riusciti a fare. Tin bota, l'Europa è con voi''

Alluvione Emilia Romagna

Alluvione Emilia Romagna, Von der Leyen tra la gente: ''Incredibile quello che siete riusciti a fare. Tin bota, l'Europa Ŕ con voi''

La piazza di Cesena, dove sono presenti anche molti bambini e ragazzi, ha intonato ''Romagna Mia'' per salutare Ursula von der Leyen, in visita nelle zone alluvionate.

Ursula von der Leyen è andata in piazza del Popolo insieme al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, e si è fermata a salutare e a ringraziare di persona uno a uno i volontari dell'emergenza. Ursula von der Leyen è stata accolta da un applauso della piazza e si è soffermata con gli operatori stranieri della protezione civile, di Francia, Slovenia e Slovacchia, posando con foto insieme a loro e ringraziandoli per quanto fatto nell'aiutare le persone colpite dall'alluvione. Poi si è diretta verso il centro della piazza dove l'attendevano altri primi cittadini del territorio in fascia tricolore e rappresentanti di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118, soccorso alpino, Marina e Guardia di Finanza, tra l'altro. Poi l'incontro con la gente del posto, tra abbracci e strette di mani.

La piazza di Cesena, dove sono presenti anche molti bambini e ragazzi, ha intonato “Romagna Mia” per salutare Ursula von der Leyen, in visita nelle zone alluvionate. La presidente della Commissione europea ha raggiunto il municipio dove ha stretto le mani dei sindaci dei comuni del territorio colpiti da esondazioni e frane di questi giorni.

"Siete stati bravissimi. So che non avete dormito per alcune notti. Incredibile quello che siete riusciti a fare". Ursula von der Leyen in riva al Savio a Cesena, il primo fiume che è esondato la scorsa settimana, è emozionata e sconvolta nel vedere le zone alluvionate. "Riscalda il cuore vedere la vostra audacia, il vostro coraggio. La cosa più importante è 'tin bota', il vostro motto", ha detto accompagnata dal sindaco Enzo Lattuca nel luogo dove il fiume è uscito dagli argini.

"Incredibile vedere queste catastrofi naturali e questa devastazione", ha aggiunto. Diverse persone l'hanno salutata e qualcuno le ha donato un sacchetto di piadine, prodotto romagnolo doc. Il sindaco gli ha regalato anche il cartello che indica il nome di una strada, via Misano, coperto dal fango, per farle capire fino a che punto è arrivata l'acqua.

