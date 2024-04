Amat

Amat, Chinnici: ''Mettere nelle condizioni di poter erogare servizi efficienti ed economicamente sostenibili al pari delle altre società partecipate del Comune''

''Il piano di riequilibrio concordato con lo Stato pone paletti ben precisi ma il dialogo e il confronto rimangono gli strumenti migliori per superare gli ostacoli'', Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.

“L’Amat, al pari delle altre società partecipate del comune di Palermo, deve essere messa nelle condizioni di poter erogare servizi efficienti ed economicamente sostenibili: nel prossimo contratto di servizio troveremo le misure più idonee a garantire il futuro dell’azienda e del trasporto pubblico locale. Il piano di riequilibrio concordato con lo Stato pone paletti ben precisi ma il dialogo e il confronto rimangono gli strumenti migliori per superare gli ostacoli: chiediamo all’amministrazione comunale di convocare le organizzazioni sindacali per costruire un percorso condiviso che tuteli il servizio e i lavoratori. La mobilità sostenibile, la lotta allo smog e l’offerta di un efficiente trasporto pubblico locale che rappresenti una concreta alternativa all’automobile si potranno concretizzare solo se Amat avrà un contratto di servizio moderno e dotato della giusta visione”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.

