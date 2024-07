Contratto di servizio

Amg Energia, nuovo Contratto di servizio della durata di nove anni: atto deliberato in Consiglio comunale

L'accordo tra il Comune di Palermo e la società partecipata, prima azienda certificata ESCo della Sicilia che si occupa di illuminazione, servizi energetici e distribuzione metano, è stato deliberato ieri sera in Consiglio comunale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2024 - 10:26:17 Letto 808 volte

Conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, dei semafori e dei servizi energetici (impianti elettrici e tecnologici degli immobili di proprietà o di pertinenza del Comune), durata di nove anni, corrispettivo di euro 8.024.182,78 al netto dell’iva. AMG Energia ha un nuovo contratto di servizio, che sostituisce il precedente atto datato 2001.

L’accordo tra il Comune di Palermo e la società partecipata, prima azienda certificata ESCo della Sicilia che si occupa di illuminazione, servizi energetici e distribuzione metano, è stato deliberato ieri sera in Consiglio comunale: la delibera, votata soltanto dalla maggioranza, è immediatamente esecutiva. Presenti in Sala Martorana il presidente del Cda della società, Francesco Scoma, che ha seguito l’iter dell’atto in tutte le sedute in cui è stato discusso, l’assessore ai Lavori Pubblici con delega ad AMG Energia, Salvatore Orlando, l’assessore al Bilancio Brigida Alaimo e l’assessore al Turismo e Sport, Alessandro Anello. Il nuovo contratto, che era stato approvato il 30 maggio scorso dalla giunta cittadina, è frutto della stretta collaborazione tra l’assessore Orlando, gli uffici tecnici, il presidente di AMG Energia Scoma ed il suo Cda (vicepresidente Lucia Alfieri, consigliere Nino Iacono). L’approvazione dell’atto, così come predisposto con la possibilità di apertura al mercato, è sempre stata uno dei punti programmatici del sindaco Lagalla.

Con il nuovo contratto di servizio vengono affidate ad AMG Energia le attività di “governo, manutenzione ordinaria e mantenimento in funzione” degli impianti di illuminazione viaria, artistica, delle fontane, delle ville, dei giardini, dei parchi, degli stabilimenti e dei mercati comunali, degli impianti semaforici e di segnalazione luminosa della rete viaria; viene affidata inoltre la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici negli immobili di proprietà e/o di pertinenza comunale, degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti antincendio, di sicurezza e di controllo accessi, oltre ai servizi di governo della gestione degli impianti con informatizzazione, anagrafica tecnica e call center. Il quadro economico del rinnovo contrattuale si attesta ai livelli dell’ultimo corrispettivo erogato pur incrementando i servizi richiesti alla società, che vengono estesi a tutti gli immobili del Comune, anche a quelli finora non in consistenza. A fronte di tutto ciò la società ha individuato una serie di azioni nel breve termine (dall’ottimizzazione del personale in organico ad una più efficiente pianificazione del fabbisogno di beni e servizi, alla più funzionale ripartizione dei costi) che garantiscono il mantenimento dell’equilibrio economico e della redditività.

Un dato di fondamentale importanza per la società, in chiave di pianificazione rivolta al futuro, è la durata dell’accordo che, con un emendamento, il Consiglio comunale ha deciso di allungare da sei a nove anni: la maggiore durata del contratto per tre cicli industriali, assieme al maggior numero di attività e di servizi affidati, conferiscono un maggiore valore alla società, rendendola più competitiva nella ricerca di un partner privato. Il nuovo accordo, infatti, dà alla società la possibilità di percorrere la strada del partenariato pubblico privato - con clausole sociali a tutela dell’occupazione e previo mandato che sarà conferito con separato atto dalla giunta comunale - per “individuare mediante procedura selettiva di evidenza pubblica, un operatore economico al fine di presentare una proposta per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, della rete semaforica, di assistenza alla viabilità, dei servizi di smart city, della gestione degli impianti elettrici e termici, compresa la fornitura del vettore di energia”. Ed un partenariato appare come il percorso più consono: in città AMG Energia ha già individuato la necessità di investimenti, che soltanto per la pubblica illuminazione, per efficientare gli impianti vetusti, sono pari a circa 132 milioni di euro suddivisi in quattro linee di intervento urgenti: rifacimento degli impianti in serie (circa 13.200 punti luce), sostituzione dei corpi illuminanti degli impianti in derivazione (circa 22 mila punti luce), sistema di telecontrollo smart per 400 quadri elettrici, sostituzione di circa 10 mila pali che hanno completato e superato i 30 anni di vita utile. Attività da considerare in un progetto più ampio di “smart city” intrecciando alla pubblica illuminazione il servizio energia, l’energy management e le azioni a corredo degli altri servizi, che si tradurranno in risparmio energetico ed economico per il Comune di Palermo.

“Sin dal mio insediamento ho chiesto un cambio di passo alle società partecipate – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – il nuovo Contratto di servizio di AMG Energia va in questa direzione. La società deve proiettarsi in avanti e adesso può avviare un percorso sfidante per il suo futuro e per quello della città. Abbiamo fatto e stiamo continuando a fare tanto in città sul fronte della riattivazione o della nuova installazione di diversi impianti di illuminazione e questo lo si deve anche al grande sforzo degli uffici del Comune e alla collaborazione con la stessa AMG”.

“Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro di squadra che consente di mettere in sicurezza la società – afferma l’assessore Salvatore Orlando – Ringrazio il Cda di AMG Energia, i tecnici comunali, i tecnici di AMG Energia e i dirigenti che insieme hanno smussato le criticità che strada facendo si sono evidenziate per dare all’azienda un nuovo contratto di servizio dopo più di vent’anni. Sono stati mesi intensi ed anche non facili di confronto, in cui è prevalso il dialogo e si è creato un rapporto più stretto e sinergico con la partecipata che è solida ed ha bisogno di supporto perché è un patrimonio cittadino da valorizzare, fatto di professionalità, competenza ed esperienza. Da oggi comincia una nuova collaborazione, ancora più forte e intensa, con AMG Energia con l’obiettivo di rilanciare la società e di offrire alla città più servizi e di qualità. A nome dell’Amministrazione – conclude Orlando – il mio ringraziamento va al presidente del Consiglio comunale e alla maggioranza che ha votato l’atto centrando un risultato importante per AMG e per la città e distinguendosi ancora una volta per correttezza”.

“Il risultato raggiunto mette in sicurezza l’azienda e i suoi dipendenti, creando i presupposti per il rilancio della società – sottolineano il presidente di AMG Energia Francesco Scoma, la vicepresidente Lucia Alfieri ed il consigliere Nino Iacono – L’azienda dal 2001, data del precedente contratto, ad oggi ha più che dimezzato il suo organico a fronte di un numero di impianti e di servizi connessi che è invece cresciuto (solo per la pubblica illuminazione il numero dei punti luce in consistenza è passato da oltre 37 mila punti luce ai 47.193 di oggi) con un corrispettivo che, in un momento cruciale, nel 2021, è stato ridotto dalla precedente amministrazione. Il nuovo contratto è frutto di mesi intensi di lavoro e di confronto serrato con il socio Comune. Ora si traccia una linea e si riparte. L’orizzonte temporale più lungo consente all’azienda una programmazione a più ampio raggio per guardare avanti e per iniziare un percorso di rilancio, una nuova sfida. Ringraziamo il sindaco Lagalla, gli assessori presenti, le funzioni apicali dell’Amministrazione ed i consiglieri di maggioranza che hanno difeso l’atto e lo hanno approvato dimostrando attenzione e rispetto per un’azienda storica e sana, per i suoi dipendenti e le loro famiglie e per l’intera città”.

Fonte: AMG ENERGIA

Fonte Immagine: AMG ENERGIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!