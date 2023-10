Atti vandalici

Ancora atti vandalici a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, Artale: ''Nonostante le promesse del Consiglio comunale ad oggi nulla è stato fatto''

Continua lo stillicidio di danneggiamenti nel luogo del martirio del Beato Giuseppe Puglisi.

23/10/2023

Ignoti hanno danneggiato e divelto una delle fotografie che raccontano la venuta di papa Francesco presso la Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi il 15 settembre del 2018, girono del 25° anniversario del martirio del Parroco di Brancaccio. Inaugurata nel 2019, la mostra fotografica fa parte del museo diffuso della casa dove visse e morì il Beato palermitano.

"Durante il Consiglio Comunale, che si è tenuto proprio in questa piazzetta il 15 settembre 2023, avevano annunciato che avrebbero aumentato il numero delle telecamere per evitare che altri atti di questa natura si sarebbero verificati. Ma ad oggi nulla è stato fatto". Così il Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro, Maurizio Artale in una nota.

"Come nulla è stato fatto - continua Artale - per riaprire l'Auditorium Comunale intitolato al piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido dalla mafia: luogo di alto valore, non simbolico ma reale, perché il Beato Giuseppe Puglisi lo aveva utilizzato per più di 2 anni come aula liturgica e dove celebrò la sua ultima messa a Brancaccio.

Anche su questa riapertura sono state fatte promesse dal presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico, dall'Assessore Mineo e dal Sindaco in persona. Ma ad oggi nulla è stato fatto".

"Speriamo - sottolinea il presidente Artale - che riescono a renderlo fruibile per giovedì 26 ottobre 2023, per le ore 17:00, in quanto, come da programma del trentennale del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, si dovrebbe presentare il libro sul Centro di Accoglienza Padre Nostro scritto da don Michele Francesco Stabile, storico della chiesa.

"Certamente, gli operatori, i volontari e i soci del Centro di Accoglienza Padre Nostro, che da 30 anni operano a Brancaccio e non solo, per realizzare i sogni del Beato Giuseppe Puglisi smetteranno di credere che le cose possano migliorare. Per adesso gli rimane la santa attesa", conclude la nota.

Fonte: Centro di Accoglienza Padre Nostro

Fonte Immagine: Centro di Accoglienza Padre Nostro

