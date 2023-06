Anello ferroviario

Anello ferroviario, assessore Orlando: ''Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di chiusura''

''La fattiva collaborazione tra l'Amministrazione comunale, RFI, Italferr e l'Appaltatore produce i risultati attesi, consentendo il progressivo completamento delle opere civili di appalto'', ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando, si è recato stamani a visitare l’area di cantiere per i lavori di chiusura dell’anello ferroviario. Insieme a lui il presidente ed i consiglieri della VIII Circoscrizione.



«Proseguono secondo il cronoprogramma – ha sottolineato l’assessore - i lavori di chiusura dell’anello ferroviario. Oggi, come preannunciato nei giorni scorsi, la via Sicilia è stata riaperta al traffico veicolare con la progressiva riduzione dell’ingombro del cantiere sul marciapiede di viale Lazio. Le attività seguono la liberazione del chiosco di piazza Castelnuovo già avvenuta il 21/6/2023 e l’avvio dei lavori di pavimentazione dell’area circostante. La fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale, RFI, Italferr e l’Appaltatore produce i risultati attesi, consentendo il progressivo completamento delle opere civili di appalto entro la fine dell’anno e successiva attivazione nel corso del prossimo anno».

