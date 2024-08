Anniversario uccisione Gaetano Costa, Lagalla: ''Uomo e magistrato integerrimo, del quale non va dispersa l'eredità umana e professionale''

Gaetano Costa

Anniversario uccisione Gaetano Costa, Lagalla: ''Uomo e magistrato integerrimo, del quale non va dispersa l'ereditą umana e professionale''

''Il giudice Gaetano Costa viene ricordato come uno dei primi magistrati che riuscģ, seppur con mezzi limitati, a penetrare nei patrimoni delle famiglie mafiose, intuendone la pericolosa evoluzione'', dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

«A 44 anni dal suo omicidio per mano mafiosa, il giudice Gaetano Costa viene ricordato come uno dei primi magistrati che riuscì, seppur con mezzi limitati, a penetrare nei patrimoni delle famiglie mafiose, intuendone la pericolosa evoluzione. Ancora oggi il giudice Costa può essere considerato il precursore di un metodo che poi ha portato la magistratura e le forze dell’ordine, negli anni successivi, a fare passi concreti in avanti nel contrasto al potere della criminalità organizzata. Uomo e magistrato integerrimo, del quale non va dispersa l’eredità umana e professionale». Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

