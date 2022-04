Pillola antivirale Paxlovid

Antivirale Paxlovid, l'Oms lo raccomanda ''fortemente'' per le persone a rischio

Secondo l'Oms rappresenta ''la migliore scelta terapeutica per i pazienti non vaccinati, anziani o immunosoppressi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2022 - 09:25:32 Letto 782 volte

L'Oms ha "fortemente raccomandato" l'antivirale Paxlovid "per i pazienti Covid a più alto rischio di ospedalizzazione". È quanto si legge in una nota dell'Oms, in cui si specifica che il farmaco di Pfizer (una combinazione di compresse di nirmatrelvir e ritonavir) rappresenta "la migliore scelta terapeutica per i pazienti con Covid-19 non grave che sono a più alto rischio di sviluppare malattie gravi e ospedalizzazione, come persone non vaccinati, anziani o immunosoppressi".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!