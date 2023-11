Apertura bretella Tommaso Natale, Giaconia e Meli: ''Opera che migliorerà la viabilità''

Bretella Tommaso Natale

Apertura bretella Tommaso Natale, Giaconia e Meli: ''Opera che migliorerÓ la viabilitÓ''

Apertura della nuova bretella stradale e del parcheggio attiguo alla stazione ferroviaria di Tommaso Natale.

14/11/2023

"La Terza Commissione, sin dal 2022 si è occupata della questione mettendo più volte attorno a un tavolo l’Amministrazione Comunale, R.F.I., ITALFERR e Amg con lo scopo di trovare nell’ambito di un proficuo rapporto di collaborazione soluzioni che permettessero la realizzazione del sistema d’illuminazione, presupposto che ha consentito oggi la consegna delle opere.



A nome della Terza Commissione esprimiamo apprezzamento per la consegna al Comune e, quindi, alla cittadinanza, di queste importanti opere infrastrutturali che miglioreranno sia in termini di viabilità che di servizi un’area compresa tra Tommaso Natale, Partanna Mondello e Sferracavallo. Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo a R.F.I. e ITALFERR per la produttiva collaborazione istituzionale e per aversi fatto carico, anche, della realizzazione dell’impianto d’illuminazione".



Lo dichiarano Massimo Giaconia e Caterina Meli, rispettivamente vicepresidente e componente della Terza Commissione Consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

