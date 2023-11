Bretella Tommaso Natale

Apertura bretella Tommaso Natale, Chinnici: ''Ottima notizia non solo per il quartiere ma per tutta Palermo''

''Il collegamento consentirà di decongestionare la circolazione veicolare e offrirà nuove opportunità ai cittadini che potranno parcheggiare l'automobile e usare la vicina stazione del passante ferroviario'', sottolinea Dario Chinnici, capogruppo di ''Lavoriamo per Palermo'' in Consiglio comunale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2023 - 14:39:05 Letto 755 volte

«L’apertura della bretella di Tommaso Natale, a Palermo, avvenuta questa mattina alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando, è un’ottima notizia non solo per il quartiere ma per l’intera città.



Si tratta di un nuovo cantiere chiuso e di una nuova opera finalmente consegnata ai palermitani: il collegamento consentirà di decongestionare la circolazione veicolare e offrirà nuove opportunità ai cittadini che potranno parcheggiare l’automobile e usare la vicina stazione del passante ferroviario per andare da Brancaccio all’aeroporto.



Un importante risultato, raggiunto dall’amministrazione comunale di Roberto Lagalla, per il quale ringraziamo l’assessore Orlando e le Ferrovie italiane».



Lo dichiara Dario Chinnici, capogruppo di “Lavoriamo per Palermo” in Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!