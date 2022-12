Manovra 2023

Approvata la Manovra 2023, Meloni: ''Non facile, mantenuti impegni. Da parte del governo c'è stata una scelta di visione'' *VIDEO*

''Manovra politica scritta in tempi molto rapidi'', afferma la premier Meloni.

"E' stata approvata una legge di bilancio non facile, una manovra politica scritta in tempi molto rapidi", commenta la premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. Pur investendo "gran parte delle risorse sulla priorità del caro bollette siamo riusciti a mantenere o a iniziare a mantenere gli impegni presi", dice la premier. Quella approvata oggi dal Senato è una manovra "nella quale abbiamo scelto di spostare il grosso risorse sul futuro, sui giovani, sulla nuova occupazione e sulle imprese, sulla capacità di produrre ricchezza e lavoro", dice la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno. Da parte del governo c'è stata "una scelta di visione", rivendica quindi la presidente del Consiglio.





La legge di bilancio è stata approvata in Cdm "in un'ora. Ho fatto parte di altri governi - continua quindi Meloni - e ricordo dibattiti molto più articolati e accesi. Era una legge di bilancio che non lasciava molto alle legittime rivendicazioni dei ministri". Il governo ha messo "tutte le risorse che avevamo sulle grandi misure a cui volevamo dedicarci", ha rimarcato Meloni, sottolineando il fatto "che la manovra è stata approvata un giorno in anticipo rispetto agli ultimi due anni".

''Ho letto di condoni... Non c'è nessun condono nella legge di bilancio', ha quindi assicurato la premier, spiegando che ''tutti pagano il dovuto''.

