Approvazione Delega sulla Riforma fiscale, Meloni: ''Rivoluzione attesa da 50 anni, vera e propria svolta per l'Italia''

''╚ una riforma epocale, strutturale e organica. Con il nuovo Fisco delineiamo una nuova idea di Italia, vicina alle esigenze dei contribuenti e attrattiva per le aziende'', dice la Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2023 - 00:05:00 Letto 870 volte

"L’approvazione della Delega sulla Riforma fiscale è una vera e propria svolta per l’Italia. È una riforma epocale, strutturale e organica: una rivoluzione attesa da 50 anni con importanti novità a favore di cittadini, famiglie e imprese. Con il nuovo Fisco delineiamo una nuova idea di Italia, vicina alle esigenze dei contribuenti e attrattiva per le aziende. La Riforma contiene una visione complessiva e programmatica che premia la lealtà e la responsabilità del contribuente, gettando le basi per un nuovo rapporto di fiducia con il Fisco. Grazie alla Riforma del sistema fiscale abbassiamo le tasse, aumentiamo la crescita e l’equità, favoriamo occupazione e investimenti". Così la premier Giorgia Meloni.

Fonte: Governo

Fonte Immagine: GOVERNO

