Aron

Aron cane bruciato vivo a Palermo, Aidaa: ''Sgomenti per richiesta archiviazione, ma questo uomo non si può lasciare a piede libero''

Secondo un perizia commissionata dalla procura di Palermo l'assassino del cane Aron non è imputabile per le gravi patologie da cui è affetto. Per questo motivo la procura ha chiesto l'archiviazione del caso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2024 - 09:14:37 Letto 844 volte

Secondo un perizia commissionata dalla procura di Palermo l'assassino del cane Aron morto che lo ha legato a un palo e gli ha dato fuoco in piazza delle Croci a Palermo non è imputabile per le gravi patologie da cui è affetto. Per questo motivo la procura ha chiesto l'archiviazione del caso.

Sulla vicenda interviene con un comunicato di poche righe l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che esprime tutta il suo rammarico e stupore negativo per questa decisone presa dalla procura di Palermo: "Sicuramente verrà elevata opposizione ai termini di legge rispetto alla richiesta della procura di Palermo che ci ha lasciati tutti basiti. Leggendo le motivazioni - scrivono gli animalisti - appare quella della opposizione come una battaglia difficile da vincere perchè siamo di fronte a una perizia preventiva nei confronti del soggetto, ma ciò non toglie che sia confermata la sua pericolosità ed il rischio che quest'uomo possa commettere altri reati contro animali o anche persone è reale, per questo ci auguriamo che qualora si confermasse la non processabilità per lui si aprano per un lungo periodo le porte di un istituto di cura psichiatrica perchè - concludono gli animalisti di AIDAA - appare evidente la sua pericolosità sociale sia per quello che ha fatto che per quanto potrebbe ancora commettere se lasciato a piede libero".

Fonte: Aidaa

Fonte Immagine: Web

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!