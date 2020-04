coronavirus

Arrustute sui tetti allo Sperone: blitz della Polizia scatta il fuggi fuggi *VIDEO*

Intervento interforze contro violazione DPCM. Orlando: ''Incivili avranno pene che meritano''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2020 - 21:58:37 Letto 719 volte

Una operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale ha posto fine, anche con il supporto di un elicottero della PS, ad una grave violazione delle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19 con decine di persone assembrate sul tetto di un palazzo nel quartiere dello Sperone.

In piazzale Ignazio Calona, dopo la segnalazione ricevuta da alcuni cittadini del posto, sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine che stanno procedendo all'identificazione dei responsabili.

"Anche grazie ai video che loro stessi hanno stupidamente diffuso, nei quali per altro non lesinavano insulti al sottoscritto - ha detto il Sindaco Leoluca Orlando - sarà più facile identificare questi incivili e incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori, commettendo in un solo momento diversi reati.

Per tutti loro scatteranno le sanzioni e le denunce previste, con le pene che meritano.

Non posso che esprimere gratitudine, che sono certo non essere solo mia ma di tutta la stragrande maggioranza dei palermitani e degli abitanti dello Sperone, alle forze dell'ordine che sono intervenute subito e in modo deciso."

Ti potrebbe interessare? A Palermo si griglia sui tetti dei palazzi *VIDEO*

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!