Ars, approvata la finanziaria 2024

Voti favorevoli 39, contrari 23.

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il disegno di legge di stabilità per il 2024.

Voti favorevoli 39, contrari 23. La seduta è stata sospesa per consentire al governo di riunirsi per approvare la modifica del bilancio, poi si ritornerà in aula per la votazione del documento contabile e del ddl che contiene il maxi emendamento con norme di spesa e ordinamentali.

