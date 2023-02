Cybersicurezza

Attacco hacker, Governo: ''Probabile opera di criminali per riscatto. Non sono stati colpiti settori critici per la sicurezza nazionale''

Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la polizia postale, ''non sono emerse evidenze che riconducano ad aggressione da parte di un soggetto statale o che ne richiedono il pagamento di un riscatto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2023 - 14:07:58 Letto 715 volte

L'attacco hacker che ha colpito aziende e infrastrutture a livello mondiale in Italia non ha avuto tra gli obiettivi "nessuna Istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale". A chiarirlo è una nota di Palazzo Chigi dopo il vertice sull'accaduto.

Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la polizia postale, prosegue la nota, "non sono emerse evidenze che riconducano ad aggressione da parte di un soggetto statale o che ne richiedono il pagamento di un 'riscatto'".

"Sui settori sensibili - la nota precisa che - la riunione coordinata dal sottosegretario con la delega alla Cybersecurity Alfredo Mantovano, con l'ingegner Roberto Baldoni e l'ambasciatore Elisabetta Belloni, è servita a verificare che, pur nella gravità dell'accaduto, in Italia nessuna istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata colpita".

Inoltre, Palazzo Chigi precisa che da febbraio 2021 "l'aggressione informatica era stata individuata dall'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale come ipoteticamente possibile e l'Agenzia aveva allertato tutti i soggetti sensibili affinché adottassero le necessarie misure di protezione. Taluni hanno tenuto in debita considerazione l'avvertimento, altri no e purtroppo oggi ne pagano le conseguenze".

Con un'analogia, Palazzo Chigi chiarisce: "E' come se a febbraio 2021 un virus particolarmente aggressivo avesse iniziato a circolare, le autorità sanitarie avessero sollecitato le persone fragili a un'opportuna prevenzione, e a distanza di tempo siano emersi i danni alla salute per chi non l'ha fatto".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!