Attacco hacker, Governo segue con attenzione gli sviluppi: oggi vertice a Palazzo Chigi

Nel mirino dei pirati informatici i ''server VMware ESXi'' in un assalto che riguarda sistemi attivi in tutto il mondo, dall'Europa fino al Nord America.

Il governo segue con attenzione, aggiornato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, gli sviluppi dell'attacco con un ransomware nei server VMware ESxi.

Alle 9 il sottosegretario Mantovano, autorità delegata per la cybersicurezza, incontrerà a Palazzo Chigi i direttori dell'Agenzia e del Dipartimento informazione e sicurezza, Baldoni e Belloni, per fare un primo bilancio dei danni causati dagli attacchi e per confermare la promozione della adeguata strategia di protezione, da tempo già in atto, informa Palazzo Chigi.

