Atto vandalico alla stazione Tommaso Natale, Lagalla: ''Poteva avere serie ripercussioni per l'incolumità dei passeggeri''

Il sindaco Roberto Lagalla, commenta l'atto vandalico avvenuto ieri, con il lancio di una bicicletta da un cavalcavia mentre passava un treno alla stazione di Tommaso Natale.

«Condanno fermamente l’atto vandalico verificatosi alla stazione “Tommaso Natale” che poteva avere serie ripercussioni per l’incolumità dei passeggeri del vagone.



Ringrazio i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la tratta ferroviaria, ma resta la gravità di un gesto che provoca anche disagi al servizio di trasporto, soprattutto per chi deve raggiungere o arriva dall’aeroporto Falcone e Borsellino.



L’augurio è che le forze dell’ordine facciano al più presto luce su questo e altri atti vandalici che da tempo hanno preso di mira la stazione “Tommaso Natale”».



Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla, commentando l’atto vandalico avvenuto ieri, con il lancio di una bicicletta da un cavalcavia mentre passava un treno alla stazione di Tommaso Natale.

