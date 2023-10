Peba

Barriere architettoniche, Arcoleo: ''Il Comune di Palermo non ha mai adottato il Peba, un ritardo che deve essere colmato''

''Il comune di Palermo non ha mai adottato il Peba (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche), uno strumento di gestione urbanistica utile a pianificare gli interventi per rendere accessibili edifici e spazi pubblici'', afferma il capogruppo del PD Rosario Arcoleo.

«Cos'è il Peba? È il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, uno strumento di gestione urbanistica utile a pianificare gli interventi per rendere accessibili edifici e spazi pubblici. Il Comune di Palermo non ha mai adottato questo piano, un ritardo che deve essere colmato.

Chiediamo al sindaco, attraverso un'interrogazione, se sono state individuate le risorse economiche per l'attuazione del piano, in particolare, se è stata fatta richiesta per attingere ai fondi riservati ai comuni per finanziare progetti a sostegno della mobilità delle persone con disabilità.

Tanti proclami, ma non si parla mai dei temi che potrebbero migliorare la qualità della vita dei cittadini. Non vedo mai come priorità nell'agenda di questa amministrazione, temi per la collettività, ma solo rimpasti che si rincorrono».

Lo dichiara il capogruppo del PD Rosario Arcoleo.

