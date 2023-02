prezzo benzina

Benzina, Salvini: ''Se prezzo sale sopra i 2 euro Governo interverrà''

''Taglio delle accise o intervenire su bollette e stipendi. Abbiamo scelto di aiutare gli stipendi '', ha detto il ministro Salvini.

Pubblicata il: 08/02/2023

"Se il prezzo torna a salire sopra i 2 euro, interverremo. La scelta fin qui è stata se confermare il taglio delle accise o intervenire su bollette e stipendi. Abbiamo scelto di aiutare gli stipendi fino a 25mila euro, che quest'anno saranno rivalutati fino a 500 euro in più, e le pensioni minime". Così il vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5.

Sull'autonomia: "E'prevista dalla Costituzione la possibilità dell'autonomia. Non toglie un euro a nessuno". Contentino per la Lega? "Figuriamoci, in Lazio e Lombardia vinciamo comunque", ha detto.

