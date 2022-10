brigate di cittadinanza

Beppe Grillo battezza le ''Brigate di cittadinanza'' i percettori del reddito: ''Lavorate per la comunità''

Beppe Grillo chiama a rapporto le ''brigate di cittadinanza'' e chiede ai percettori del reddito di mettersi a disposizione della comunità.

04/10/2022

Beppe Grillo chiama a rapporto le "brigate di cittadinanza" e chiede ai percettori del reddito di mettersi a disposizione della comunità. "Più di quindici anni fa insieme all'Ingegner Fornari dell'Ansaldo Nucleare lanciammo un'iniziativa per tutti i residenti di Genova Nervi che volessero rendersi utili alla comunità per rendere più vivibile il quartiere, attraverso manutenzioni ordinarie, pulizie, lavori di giardinaggio, aiuto per gli anziani etc... Oggi, i percettori del reddito di cittadinanza sono circa 3 milioni, molti dei quali con competenze che vorrebbero mettere a disposizione della comunità. E infatti sarebbe anche previsto che lo possano fare ma 'qualcuno' preferisce impedirglielo, creando ostacoli burocratici per renderlo irregolare, se non illegale, perché è più comodo usarli come carne da cannone per fare la guerra ai poveri", scrive sul suo blog il garante del Movimento 5 Stelle.

"Per questo - prosegue Grillo - chiamo a rapporto le Brigate di Cittadinanza, cittadini volenterosi che vogliano offrire il loro operato 'illegalmente' per aiutare la comunità in cui vivono, con lavori e opere di bene nel proprio quartiere o nel proprio paese, perché servire la comunità è un dovere ma anche e soprattutto un diritto di ognuno. Cittadini che si possano sentire liberi di poter riparare una panchina dismessa, ripristinare un giardino abbandonato, costruire giochi per i bimbi, mettersi a disposizione per il prossimo". "Brigatisti di Cittadinanza, abbiamo bisogno di voi! Abbiamo bisogno della vostra abilità e della vostra partecipazione! L'iniziativa delle Brigate di Cittadinanza giova gravemente alla Comunità. Autorizzazione Ministeriale Non Richiesta", conclude il cofondatore del M5S.

