Governo

Berlusconi al Senato: ''Siamo con l'Occidente in difesa dell'Ucraina. Famiglie e imprese chiedono aiuto, dobbiamo dare risposte''

Per il leader di Forza Italia, intervenuto in Senato, la riforma della Giustizia è ''una priorità irrinunciabile''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2022 - 00:06:00 Letto 692 volte

Silvio Berlusconi è intervenuto in Senato sottolineando che in Italia "famiglie e imprese chiedono aiuto, non possiamo non dare risposte".

Salutato da un lungo applauso, il leader di Forza Italia ha dichiarato: "Voteremo convintamente la fiducia e lavoreremo con lealtà, passione e spirito costruttivo, per realizzare il nostro programma".

Parlando poi del conflitto russo-ucraino, ha affermato: "Non possiamo che essere con l'Occidente in difesa di un Paese democratico come l'Ucraina". E sulla riforma della Giustizia: "È una priorità irrinunciabile".

Ucraina

"Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi ottenuti dai governi di centrodestra che ho avuto l'onore di presiedere, ma una sola cosa voglio rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre avuto come stella polare del loro agire la stella polare della libertà", ha fatto notare Berlusconi. "Non abbiamo mai approvato una norma, una legge, un provvedimento, che potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai compiuto una scelta di politica internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente e della libertà".

"Noi, naturalmente, in questa situazione non possiamo che essere con l'Occidente, nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucraino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo", ha chiarito il leader di Forza Italia.

Riforma del fisco

"È ben chiara in noi la consapevolezza dei problemi strutturali del nostro Paese, la consapevolezza del carico fiscale insostenibile su famiglie e imprese, la consapevolezza della lentezza della burocrazia e dell'inefficienza del sistema giudiziario. Certamente una delle priorità da approvare nel più breve tempo possibile è la riforma della tassazione, per un fisco più equo e più leggero, pur nella necessità di non disattendere i vincoli di bilancio che l'Europa e i mercati ci impongono", ha detto ancora il leader di Forza Italia.

Riforma giustizia

"Anche la riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile - ha aggiunto Berlusconi - per una questione non solo di durata ragionevole dei processi e ricordo che i processi per una sentenza di primo grado da noi 1020 giorni in Europa, a parte Olanda, 98 giorni al massimo un anno e per questo non si devono fissare udienze dopo 3-4 mesi ma la settimana dopo o al massimo dopo due settimane. Dobbiamo farlo per una questione di civiltà e di libertà. Una riforma davvero garantista, non contro la magistratura ma per il diritto, per l'equità, per la libertà".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Senato TV

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!