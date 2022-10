Governo Meloni

Berlusconi: ''Forza Italia darà un contributo al Governo Meloni, per disegnare Italia del futuro''

''Il presidente Meloni ha detto parole definitive e totalmente condivisibili'', ha detto Silvio Berlusconi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2022 - 00:03:00 Letto 680 volte

"Il presidente Meloni ha detto parole definitive e totalmente condivisibili su diritti, libertà, sulla necessità di abbassare le tasse e di promuovere una pace fiscale, con l'impegno ad affrontare oggi le grandi emergenze a partire dalla necessità di abbassare i costi dell'energia per famiglie-imprese, riprendendo una politica energetica non più condizionata dal partito dei no dall'ambientalismo ideologico". Così la nota di Silvio Berlusconi.

"Forza Italia darà un contributo qualificato, serio e leale, per disegnare Italia del futuro".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Instagram Berlusconi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!