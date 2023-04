Berlusconi ricoverato

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, Tajani: ''Notte tranquilla, le condizioni sono stabili. Speriamo torni a guidare il partito''

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che quella di Berlusconi è stata una ''notte tranquilla''.

06/04/2023

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che quella di Berlusconi è stata una "notte tranquilla".

"Ho parlato questa mattina con il professor Zangrillo - ha detto al Tg1 Mattina -, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Restiamo in costante contatto con la famiglia, ho sentito i figli, e anche Marta Fascina. Il modo migliore di stargli vicino per Forza Italia è lavorare e impegnarsi in vista delle elezioni amministrative ed europee, e dare il massimo. Adesso speriamo che torni a guidare il partito. Altre volte siamo stati preoccupati, come per l'intervento a cuore aperto, chissà cosa doveva accadere e poi è ancora lì".

