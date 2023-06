Berlusconi ricoverato per dei controlli: telefonate con Meloni e Salvini

Berlusconi ricoverato

Silvio Berlusconi ricoverato nuovamente al San Raffaele da oggi per dei controlli.

Pubblicata il: 10/06/2023

Silvio Berlusconi ricoverato nuovamente al San Raffaele da oggi per dei controlli, ha ricevuto nel pomeriggio le telefonate degli alleati. Il primo a chiamare, in una pausa del processo Open Arms a Palermo che lo vede imputato, è stato il leader leghista Matteo Salvini. Il ministro ha chiamato sul cellulare di Marta Fascina e si è poi fatto passare Berlusconi per un breve saluto affettuoso in cui i due hanno scambiato anche un paio di battute scherzose sul calcio, fa sapere la Lega.

Poi è stata la volta della premier Giorgia Meloni che lo ha chiamato innanzitutto per sincerarsi delle condizioni di salute del presidente di Forza Italia ma, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, l'occasione è stata utile anche per fare il punto sui dossier internazionali di più stretta attualità, anche in vista del viaggio in Tunisia di Meloni.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Berlusconi

