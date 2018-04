amore di un figlio

Bimbo di 5 anni dà i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2018 - 18:09:49 Letto 349 volte

Un bambino di cinque anni ha consegnato i suoi risparmi, 45 centesimi in tutto, al vicedirettore del dipartimento di senologia dello Ieo (Istituto europeo di oncologia) di Milano, il dottor Pietro Caldarella. I soldi non sono per il professore, ma per la ricerca contro il cancro. Così il piccolo ha voluto ringraziare il medico che ha curato la mamma da un tumore.

Il post di Caldarella è diventato virale e conta duemila like. "Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c'erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro...mi veniva da piangere!!!". Il dottor Caldarella lo ha postato lo scorso 27 marzo e in pochi giorni è diventato virale. Nella foto, la busta consegnata dal bambino, con qualche monetina rossa che sbuca fuori. Sono tutti i centesimi risparmiati dal piccolo e che ora saranno donati alla ricerca contro il cancro, affinché altri bambini come lui possano vedere guarita la propria mamma o il proprio papà.

La mamma del piccolo donatore ha 35 anni ed è arrivata a Milano dalla Sardegna proprio per essere curata allo Ieo. Aveva un tumore al seno, che ora è solo un brutto ricordo. "La tua mamma è guarita, starà per sempre con te", ha risposto Caldarella al bambino.

