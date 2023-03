Brancaccio, primi atti vandalici dove sorgerà il poliambulatorio del Centro Padre Nostro

atti vandalici

Primo atto vandalico al futuro poliambulatorio di prossimità a Brancaccio.

"Primo atto vandalico ai locali in uso al Centro di Accoglienza Padre Nostro, dove sorgerà il poliambulatorio di prossimità a Brancaccio (via San Ciro 23 A/B/C/D), un bene confiscato alla mafia.

Più della vena artistica del vandalo che ci ha voluto regalare due opere d'arte, una di arte contemporanea, ispirandosi a Lucio Fontana, tagliando la tela che rappresenta ciò che sarà realizzato a Brancaccio, e l’altra ispirandosi all'arte rupestre degli uomini primitivi, che iniziarono a rappresentare e rappresentarsi dipingendo dei graffiti alle pareti delle grotte, mi stupisce sempre più l’indifferenza dei tanti abitanti di Brancaccio e in particolar modo di via San Ciro, che abitano di fronte ai locali in questione.

È chiaro che gli squarci nella tela aperti con un taglierino sono d'immediata esecuzione e, quindi, magari, non se ne sia accorto nessuno; ma il dipinto a terra richiede più tempo e applicazione, specialmente se realizzato da un ragazzo/bambino.

Già nei mesi scorsi avevano rotto due paletti di ferro che delimitano l’area con una catena per posteggiare macchina e moto, e noi li abbiamo ripristinati. Quanto siamo lontani ancora da quel “Se ognuno fa qualcosa tanto si potrà fare” del Beato Giuseppe Puglisi di cui quest’anno ricorre il Trentennale del suo Martirio?

Ripareremo la tela ma non cancelleremo il disegno, affinché rimanga da monito a chi quegli attributi raffigurati non li ha neanche per fare una telefonata anonima". Scrive il Centro Padre Nostro.

Dichiarazione consiglieri DC Domenico Bonanno, Salvo Imperiale e Viviana Raja

«Condanniamo fermamente gli atti vandalici al Centro Padre Nostro, nei locali dove sorgerà il poliambulatorio di prossimità a Brancaccio. Ancora una volta, i delinquenti hanno deciso di danneggiare il simbolo di legalità in un quartiere con mille problemi come quello di Brancaccio. Ci auguriamo che gli autori dell’ennesimo raid vandalico siano individuati al più presto. Siamo sicuri che il presidente Maurizio Artale e tutti i volontari del Centro di accoglienza Padre Nostro, ai quali esprimiamo piena solidarietà, non si faranno intimidire da simili atti.

La nostra attenzione dentro e fuori le istituzioni, nei confronti di realtà come quelle del Centro Padre Nostro sarà sempre massima. Rinnovo ancora una volta la disponibilità, da parte del nostro gruppo consiliare, nei confronti di questa realtà importante, al fianco della quale ci impegneremo per contribuire alla rinascita del quartiere Brancaccio»

La solidarietà del M5S

“Esprimo a nome del MoVimento 5 Stelle solidarietà al presidente Maurizio Artale e alla comunità di Brancaccio. A trent’anni dal martirio di Padre Puglisi è desolante constatare come certi sgradevoli episodi possano verificarsi ancora a Palermo. Tanto è stato fatto in questi anni, ma non bisogna abbandonare il percorso di cambiamento culturale”. Lo dichiara la Senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.

